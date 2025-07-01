6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Haziran ayın enflasyon oranları (rakamları) ne zaman açıklanacak?
Türkiye'nin gözü TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında.... Özellikle memur, emekli gelecek oranlara odaklanmış durumda... Temmuz ayının ilk gününde "Haziran ayın enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda... İşte verilerin açıklanacağı o tarih...
Temmuz ayına girildi ve emekli ile memur haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte iki kesimin alacağı zam oranı netleşecek. Seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da merak edilirken şu sıralar en çok iletilen soru "Haziran ayın enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği resmi takvime göre Haziran 2025 enflasyon verisi, 03 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Bu açıklama aynı zamanda yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını belirleyecek ve özellikle memur-emekli maaş zamları ile kira artış oranlarında esas alınacak.