6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? Haziran ayın enflasyon oranları (rakamları) ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayına girildi ve emekli ile memur haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte iki kesimin alacağı zam oranı netleşecek. Seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da merak edilirken şu sıralar en çok iletilen soru "Haziran ayın enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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