6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları hangi tarihte paylaşılacak?
Temmuz ayına sayılı saatler kaldı ve milyonlar TÜİK'in kamuoyu ile paylaşacağı enflasyon rakamlarına odaklandı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve emekli ve memurun alacağı zam oranı da belli olacak. Milyonlarca kişi şimdi TÜİK'in geçeceği verilerin tarihini öğrenmeye çalışıyor.
Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş... Milyonların alacağı zam 6 aylık enflasyon farkı sonrası belli olacak. Emekli ve memur alacağı zam oranını öğrenmeye çalışırken son günlerde "Enflasyon oranları hangi tarihte paylaşılacak" sorusu artmış durumda... İşte konuya dair bilgiler...
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği resmi takvime göre Haziran 2025 enflasyon verisi, 03 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Bu açıklama aynı zamanda yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını belirleyecek ve özellikle memur-emekli maaş zamları ile kira artış oranlarında esas alınacak.