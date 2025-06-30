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6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları hangi tarihte paylaşılacak?

Temmuz ayına sayılı saatler kaldı ve milyonlar TÜİK'in kamuoyu ile paylaşacağı enflasyon rakamlarına odaklandı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve emekli ve memurun alacağı zam oranı da belli olacak. Milyonlarca kişi şimdi TÜİK'in geçeceği verilerin tarihini öğrenmeye çalışıyor.

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6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları hangi tarihte paylaşılacak? - Resim: 1

Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş... Milyonların alacağı zam 6 aylık enflasyon farkı sonrası belli olacak. Emekli ve memur alacağı zam oranını öğrenmeye çalışırken son günlerde "Enflasyon oranları hangi tarihte paylaşılacak" sorusu artmış durumda... İşte konuya dair bilgiler...

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6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları hangi tarihte paylaşılacak? - Resim: 2

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği resmi takvime göre Haziran 2025 enflasyon verisi, 03 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları hangi tarihte paylaşılacak? - Resim: 3

Bu açıklama aynı zamanda yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını belirleyecek ve özellikle memur-emekli maaş zamları ile kira artış oranlarında esas alınacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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