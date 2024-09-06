  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 6 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

6 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Eylül 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

6 Eylül 2024 ATV yayın akışı

00:20 Safir

03:00 Tatar Ramazan

05:00 Benim İçin Üzülme 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu...

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7

6 Eylül 2024 KANAL D yayın akışı

00:45 Mandıra Filozofu

02:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 8

22:45 Hızlı Ve Öfkeli 8

2 | 7

6 Eylül 2024 NOW yayın akışı

01:00 Fatih Ürek İle Gelin...

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin...

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin...

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kötü Kan

22:00 Kötü Kan

3 | 7

6 Eylül 2024 SHOW yayın akışı

00:15 Turist

02:15 Görev Başında

03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Takip

4 | 7