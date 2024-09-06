6 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Eylül 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
6 Eylül 2024 ATV yayın akışı
00:20 Safir
03:00 Tatar Ramazan
05:00 Benim İçin Üzülme
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu...
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
6 Eylül 2024 KANAL D yayın akışı
00:45 Mandıra Filozofu
02:30 Taş Kağıt Makas
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 8
6 Eylül 2024 NOW yayın akışı
01:00 Fatih Ürek İle Gelin...
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin...
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin...
19:00 Now Ana Haber
20:00 Kötü Kan
22:00 Kötü Kan
6 Eylül 2024 SHOW yayın akışı
00:15 Turist
02:15 Görev Başında
03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip