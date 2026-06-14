TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konut için düzenlenen kampanyada satış işlemleri Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak beğendikleri ve bütçelerine uygun konutlar için satın alma sürecini tamamlayabilecek.