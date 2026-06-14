64 ilde TOKİ satışı yarın başlıyor! İşte başvuru detayları ve örnek daireler...
TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasında süreç yarın (15 Haziran Pazartesi) başlıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek satışlarda başvuru önceliği esas alınacak. Gelir sınırı ve ikamet şartı aranmayacak kampanyada, eşi veya kendi adına konutu bulunmayan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvuru yapabilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan 'Açık Satış Kampanyası' kapsamında satış süreci 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konut için düzenlenen kampanyada satış işlemleri Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek. Vatandaşlar, bankalara başvurarak beğendikleri ve bütçelerine uygun konutlar için satın alma sürecini tamamlayabilecek.
Satışlarda ‘başvuru önceliğine' göre işlem yapılacak. Bu kapsamda ilk başvuran vatandaşlar avantajlı olacak. Kampanya 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
Gelir ve ikamet şartı aranmayacak
Açık satış kampanyasında gelir sınırı uygulanmayacak. Ayrıca vatandaşların, konutun bulunduğu ilde ikamet etme zorunluluğu da olmayacak.
Kampanyadan, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek. Başvuru yapacak kişinin kendisi veya eşi adına kayıtlı konut bulunmaması şartı aranacak.
Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Şartları sağlayan vatandaşlar, kendilerine uygun ödeme planını seçerek peşinatlarını bankaya yatırabilecek ve doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
Konut fiyatları ve teslim süreçlerine ilişkin bilgilere "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşılabilecek. Yapımı devam eden projelerde teslimler, sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleştirilecek.
Taksitler 18 bin liradan başlıyor
Kampanya kapsamındaki konutların fiyatları, projenin bulunduğu şehir ve konutun büyüklüğüne göre değişecek.
Konut fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
Alıcılara banka sürecinde üç farklı ödeme seçeneği sunulacak. Konut bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.
Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle 72 ay vade imkanından yararlanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih eden vatandaşlara ise 60 aya kadar vade sunulacak.
En fazla konut Bursa ve Ankara'da satışa çıkacak
Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı iller arasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya öne çıkıyor.
Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da bin 238, Kahramanmaraş'ta bin 73 ve Malatya'da bin konut satışa sunulacak.
6 ilde TOKİ tanıtım ofisi kuruldu
Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 konutlar hakkında yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlar için bazı illerde TOKİ tanıtım ofisleri oluşturuldu.
Bu kapsamda Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da tanıtım ofisleri kuruldu.
Vatandaşlar, bu ofislerde konutlarla ilgili detaylı bilgi alabilecek, ödeme planlarını inceleyebilecek ve örnek daireleri görebilecek.