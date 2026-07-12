699 bin liralık ceza koruyor: Kum zambakları için önlem

Artüz, durumu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan'a bildirdi.

Prof. Dr. Özcan tarafından hazırlanan bilimsel raporda, Şarköy kıyılarında sınırlı sayıda doğal kum zambağı popülasyonunun bulunduğu belirtildi. Raporda, Marmara Denizi'nin akıntı sistemi ile bitkinin bölgedeki dağılımı arasında ilişki olabileceğine dikkat çekilerek, türün Şarköy'deki varlığının bilimsel açıdan araştırılmaya değer olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, kum zambaklarının deniz akıntılarıyla taşınan tohumlar sayesinde bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturmuş olabileceği ya da bugüne kadar fark edilmeyen yerel bir popülasyonun parçası olabileceği değerlendirmesine yer verildi. Konunun netlik kazanması için kıyı jeomorfolojisi, deniz akıntıları, popülasyon genetiği ve tohumların deniz suyunda canlı kalma potansiyeline yönelik disiplinler arası çalışmalar yapılmasının önem taşıdığı vurgulandı.