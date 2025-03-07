7 MART 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Mart 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Mart 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Mart 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
7 Mart 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:08 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
7 Mart 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Yaz Şarkısı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Umudumuz Şaban
21:45 Yüz Numaralı Adam
23:30 Orta Sayfa
7 Mart 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti