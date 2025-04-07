7 NİSAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

7 Nisan 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Sustalı Ceylan 23:20 Dedektif Galban 1 | 7

7 Nisan 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 06:15 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 2 | 7

7 Nisan 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Kızıl Goncalar 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 3 | 7