7 Şubat Cuma kar tatili olan iller! Hangi illerde okullar tatil edildi? (Bugün okullar tatil mi?)

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. 7 Şubat 2025 Cuma günü, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. 1 | 25

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller



Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar kar tatili ilan edilen iller şu şekilde: 2 | 25

Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri: Valilik, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece beklenen yoğun buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kadın kamu çalışanlarının kreşe giden çocukları ve kronik rahatsızlığı olan personel de idari izinli sayılacak. 3 | 25