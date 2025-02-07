7 Şubat Cuma kar tatili olan iller! Hangi illerde okullar tatil edildi? (Bugün okullar tatil mi?)
Yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü bazı illerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler yaşadıkları ilde okulların tatil olup olmadığını merak ederek Google ve benzeri arama motorlarında "Bugün okullar tatil mi?" "Bugün hangi illerde okullar tatil?" gibi soruları aratıyor. Peki okulların tatil edildiği iller hangileri? İşte detaylar...
Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, birçok ilde eğitime ara verilmesine neden oldu. 7 Şubat 2025 Cuma günü, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi.
Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller
Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar kar tatili ilan edilen iller şu şekilde:
Kayseri'de okullar tatil mi?
Kayseri: Valilik, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece beklenen yoğun buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kadın kamu çalışanlarının kreşe giden çocukları ve kronik rahatsızlığı olan personel de idari izinli sayılacak.
Sinop'da okullar tatil mi?
Sinop: Kent merkezi ve çevresindeki Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi.