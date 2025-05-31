Borçlarını yapılandırmak, bayram öncesi masraflarını karşılamak ya da ani giderlerini dengelemek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. 1 | 10

Faizsiz kredi ve avans tutarları 75 bin TL’ye kadar çıkarken, kampanyaların detayları bankadan bankaya değişiyor. Peki, 31 Mayıs 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar 0 faizli kredi ve taksitli avans veriyor? İşte güncel tablo... 2 | 10

DENİZBANK (Yeni Müşterilere Özel) Faiz Oranı: Yüzde 0 Tutar: 45 bin TL Banka, 3 ay vadeli, 20 bin TL'ye varan kredi ve

3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans sunuyor. 3 | 10