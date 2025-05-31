75 bin TL'ye kadar çıkıyor! 0 faizli kredi ve nakit avans fırsatlarında son durum: Banka banka güncel liste
Borçlarını kapatmak ya da acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu 0 faizli kredi ve nakit avans kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar ise farklı tutar ve vadelerle hazırladıkları fırsatlarla dikkat çekiyor. 75 bin TL’ye varan faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleri öne çıkarken, bankaların güncel kampanyaları araştırılıyor. Peki 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0 faizli kredi ve nakit avansta son durum ne?
Borçlarını yapılandırmak, bayram öncesi masraflarını karşılamak ya da ani giderlerini dengelemek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.
Faizsiz kredi ve avans tutarları 75 bin TL’ye kadar çıkarken, kampanyaların detayları bankadan bankaya değişiyor.
Peki, 31 Mayıs 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar 0 faizli kredi ve taksitli avans veriyor? İşte güncel tablo...
DENİZBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Tutar: 45 bin TL
Banka, 3 ay vadeli, 20 bin TL'ye varan kredi ve
3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans sunuyor.
ING
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Tutar: 50 bin TL
ING, 6 ay vadeli 25 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli destek hesap veriyor.