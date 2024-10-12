750 TL katkı payıyla gündem oldu! Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? (Kredi kartı limit değiştirme)

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. 1 | 8

Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri, kredi kartı limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kart sahiplerinden her yıl 750 TL savunma sanayi fonu katılım payı alınması oldu. Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, 100 bin TL üzerindeki limitlere sahip kart sahiplerinin bu ücreti ödemesi gerekecek. 2 | 8

Bu gelişmenin ardından birçok kişi, bankalarına başvurarak kart limitlerinin 99 bin TL’ye düşürülmesi talebinde bulundu. Türkiye genelinde 100 bin TL ve üzeri limite sahip kredi kartlarının sayısının ise 61 milyon 955 bin 106 olduğu ifade ediliyor. 3 | 8