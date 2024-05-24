7.5’lik deprem uyarısı yapılan megakentte korkutan görüntü: Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı Deprem bilimciler, İstanbul depremi beklenirken uyarılarını sürdürüyor. Marmara Bölgesi'ne 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan Prof. Dr. Naci Görür, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinin havadan çekilen görüntüsünü yorumlayarak uyardı. Betona boğulan İstanbul’u yorumlayan Görür, “Binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın” dedi. Görür, dirençli kentler için 6 bileşeni sıraladı.

Deprem bilimciler olası İstanbul depremi için sürenin azaldığını söyleyerek her gün uyarı yapıyor. Prof. Dr. Naci Görür, 'İstanbul'u depreme hazırlayın' ifadeleriyle megakent için dirençli kentler çağrısını yineliyor. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey koluna dikkat çeken Görür, "Fay hattı kırılırsa 7.5 büyüklüğüne varan deprem olacak. Benim derdim, deprem dirençli yerleşik alanları oluşturalım" uyarısında bulundu. 1 | 6

Son olarak betona boğulan İstanbul'un havadan görüntüsü korkuttu. Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıktı. 2 | 6

Naci Görür: Ölüm ve maddi zarar olma ihtimali o kadar fazla Açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görüntüleri yorumlayan Yer Bilimci ve Prof. Dr. Naci Görür, “O kentte veya o ilçede bina yoğunluğu ne kadar fazlaysa yıkım, ona bağlı olarak ölüm ve maddi zarar olma ihtimali o kadar fazla olur. Bu duruma izin veren ve onu öyle kabul eden anlayışta da bir yanlışlık var" dedi. 3 | 6