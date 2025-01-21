76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in gecelik ücreti dudak uçuklattı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangın sonucu 51 kişi de yaralanırken, olayın ardından soruşturma başlatıldı. İki mülkiye başmüfettişi, Bolu Başsavcısı ve 5 savcı yangının nedenini araştırmak üzere bölgeye gönderildi ve bilirkişilerle çalışmalarına başladı.
Otelin gecelik ücreti ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Türkiye'nin en çok kullanılan otel ve konaklama ücretlerinin araştırıldığı sitelerde yapılan bir aramada, Grand Kartal Otel'in gecelik ücretinin 34 bin TL'den başladığı ortaya çıktı.
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Yangın olayının ardından otelin fiyatı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı, otelin lüks fiyatlarına dikkat çekti.
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