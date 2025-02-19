8 ilde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilde ve çok sayıda ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Sabah saatlerinde gözlerini beyaz örtüye açan pek çok öğrenci bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı merak etmeye başladı. İşte kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler...
Yurt genelinde hissedilen soğuk hava yurdun iç kesimlerinde şiddetli kar yağışına neden olurken, beyaz örtüyle kaplanan illerde eğitime bir gün ara verildi.
Kar kalınlığının 115 cm'i aştığı görülürken, bazı illerde hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayıldı.
Bingöl'ün 5 ilçesinde kar tatili!
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.
Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.