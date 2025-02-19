8 ilde eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Yurt genelinde hissedilen soğuk hava yurdun iç kesimlerinde şiddetli kar yağışına neden olurken, beyaz örtüyle kaplanan illerde eğitime bir gün ara verildi. 1 | 11

Kar kalınlığının 115 cm'i aştığı görülürken, bazı illerde hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayıldı. 2 | 11

Bingöl'ün 5 ilçesinde kar tatili! Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de eğitime bugün ara verildiği belirtildi. 3 | 11