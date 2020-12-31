80 saatlik kısıtlama başladı: İşte ayrıntılar... Koronavirüsle mücadele kapsamında, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının COVID-19 tedbirlerine yönelik ek genelgesine göre, 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak. 1 | 6

Buna göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık saat 21.00'de başladı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 2 | 6

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. 3 | 6