800 milyon liralık büyük ikramiyeye dakikalar kaldı! Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

Günlerdir beklenen büyük gün geldi. 2026 Milli Piyango biletleri kasım ayından itibaren satışa sunuldu ve zengin olma hayali kuranlar bu biletleri satın aldı. Saat 18.30'da yılbaşı özel çekilişi başladı. Dakika dakika çekiliş yapılacak ve saatler 23.15'i gösterdiğinde 800 milyon değerindeki büyük ikramiyenin çekilişi gerçekleşecek.