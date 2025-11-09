9 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları... Barajlar doluyor mu? Son durum nedir?
İstanbul'da baraj doluluk oranları gün geçtikçe düşüyor. Aylardır oranlar düşüş içerisinde... Vatandaşlar son durumu merak ederek "Bugün İstanbul baraj doluluk oranları nedir" diye soruyor.
İstanbul baraj doluluk oranları alarm veriyor. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte baraj doluluk oranlarında gerileme yaşanıyor. Yağışlarının ne zaman başlayacağı büyük merak konusu olurken her gün oranlar kontrol ediliyor. İşte 9 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı...
9 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ'nin 9 Kasım 2025 Pazar günü paylaştığı verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 21.87'ya düştü. Dün bu oran 22.09'du.
Kentin en dolu barajı yüzde 52 seviyesindeki Elmalı Barajı oldu. Onu yüzde 40 ile Istrancalar, yüzde 32 ile Darlık Barajı izledi. En düşük doluluk oranı ise yüzde 3 seviyesindeki Kazandere ve yüzde 5 seviyesindeki Pabuçdere barajlarında kaydedildi.
Diğer barajlarda doluluk oranı Ömerli’de yüzde 17, Terkos’ta yüzde 24, Alibey’de yüzde 11, Büyükçekmece’de yüzde 10 ve Sazlıdere’de yüzde 22 olarak ölçüldü.