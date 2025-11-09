9 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları... Barajlar doluyor mu? Son durum nedir?

Kentin en dolu barajı yüzde 52 seviyesindeki Elmalı Barajı oldu. Onu yüzde 40 ile Istrancalar, yüzde 32 ile Darlık Barajı izledi. En düşük doluluk oranı ise yüzde 3 seviyesindeki Kazandere ve yüzde 5 seviyesindeki Pabuçdere barajlarında kaydedildi.

Diğer barajlarda doluluk oranı Ömerli’de yüzde 17, Terkos’ta yüzde 24, Alibey’de yüzde 11, Büyükçekmece’de yüzde 10 ve Sazlıdere’de yüzde 22 olarak ölçüldü.