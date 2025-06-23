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A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin sultanları) puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 8 maç oynayıp 1 maç kaybeden Filenin Sultanları'nın kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Temmuz ayında Hollanda'da maçlarını oynayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta kapsamında ilk maçını Hollanda ile yapacak. Peki, Türkiye puan durumu nedir?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin sultanları) puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7'de 7 yapıp dün Brezilya ile oynadı. Filenin Sultanları, rakibine 3-1 mağlup oldu. Brezilya maçı öncesi 1. sırada yer alan Türkiye'nin şimdiki puan durumu merak ediliyor. İşte "Türkiye kaçıncı sırada" sorusunun cevabı...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin sultanları) puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu...

İtalya – 22

Polonya – 21

Brezilya – 20

Türkiye – 19

Japonya – 18

Çin – 15

Almanya – 14

ABD – 11

Çekya – 10

Dominik Cumhuriyeti – 9

Fransa – 10

Hollanda – 10

Bulgaristan – 9

Belçika – 8

Kanada – 6

Tayland – 5

Güney Kore – 4

Sırbistan – 5

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A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin sultanları) puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

Türkiye dünyada kaçıncı sırada?

1- İtalya 456.91 puan
2- Brezilya 417.92 puan
3- Türkiye 368.54 puan
4- Polonya 368.12 puan
5- Japonya 347.08 puan
6- Çin 346.75 puan
7- ABD 338.10 puan
8- Hollanda 262.59 puan
9- Dominik Cumhuriyeti 254.02 puan
10- Kanada 245.38 puan

Kaynak: HABER MERKEZİ
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