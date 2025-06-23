A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin sultanları) puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 8 maç oynayıp 1 maç kaybeden Filenin Sultanları'nın kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Temmuz ayında Hollanda'da maçlarını oynayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta kapsamında ilk maçını Hollanda ile yapacak. Peki, Türkiye puan durumu nedir?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7'de 7 yapıp dün Brezilya ile oynadı. Filenin Sultanları, rakibine 3-1 mağlup oldu. Brezilya maçı öncesi 1. sırada yer alan Türkiye'nin şimdiki puan durumu merak ediliyor. İşte "Türkiye kaçıncı sırada" sorusunun cevabı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu...
İtalya – 22
Polonya – 21
Brezilya – 20
Türkiye – 19
Japonya – 18
Çin – 15
Almanya – 14
ABD – 11
Çekya – 10
Dominik Cumhuriyeti – 9
Fransa – 10
Hollanda – 10
Bulgaristan – 9
Belçika – 8
Kanada – 6
Tayland – 5
Güney Kore – 4
Sırbistan – 5
Türkiye dünyada kaçıncı sırada?
1- İtalya 456.91 puan
2- Brezilya 417.92 puan
3- Türkiye 368.54 puan
4- Polonya 368.12 puan
5- Japonya 347.08 puan
6- Çin 346.75 puan
7- ABD 338.10 puan
8- Hollanda 262.59 puan
9- Dominik Cumhuriyeti 254.02 puan
10- Kanada 245.38 puan