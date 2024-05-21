A101 AKTÜEL 23 MAYIS: Beyaz eşya ve televizyondan koltuk takımına kadar pek çok indirimli ürün!

Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101 marketlerde bu perşembeden itibaren; elektrikli motorsikletten buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinasına kadar beyaz eşyalara, koltuk takımlarından dev ekran televizyonlara birden çok kaçırılmayacak fırsat yer alıyor. Peki bu hafta A101'de hangi ürünler yer alacak? İşte, rafları süsleyecek ürünlerden dikkat çekenler ve fiyatları...

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped Kırmızı - 27.990 TL

*Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.

*Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre motor gücü 0,25 kW ile 4 kW arasındaki benzinli; moped, motosiklet, elektrikli; moped, motorlu bisiklet ve motosikletler için tescil plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.

*Resmi işlemlerin satın alan kişi kaynaklı sebeplerle bir ay içerisinde tamamlanamaması ve geçici tescil belgesi aşamasına gelinememesi durumunda, sipariş A101 tarafından tek taraflı olarak iptal edilecektir ve ücret iadesi yapılacaktır.

*Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

Boyutlar

Uzunluk: ~1862 mm

Genişlik: ~685 mm

Yükseklik: ~1145 mm

Dingil Mesafesi: ~1280 mm

Sele Yüksekliği: ~820 mm

Azami Hız: 45 km/h

Batarya Kapasitesi: 60V 20Ah

Şarj Süresi: 7-8 saat

Ağırlık: 89 kg (Batarya dahil)

Motor Gücü: 1500 W

Menzil: 50 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

USB ile Şarj İmkân

LED Ön Farlar

Ön 180 mm Hidrolik Disk Fren

Yüksek kalite arka hub motor

Uzun menzil sağlayan jel aküler

Çift pistonlu ön kaliper

Teleskobik süspansiyon sistemi

Arka çift helezon amortisör

Yüksek kontrastlı ve renkli gösterge

Rahat iki kişilik oturma konumu

Geniş koltuk altı bagaj kapasitesi

Derin ön ceplikler

Euro 5 çevre performansı

L1e-B Kategori AB Tip Onay belgeli

B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı

2 yıl garantili

Üretim Yeri: Türkiye