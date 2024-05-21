A101 AKTÜEL 23 MAYIS: Beyaz eşya ve televizyondan koltuk takımına kadar pek çok indirimli ürün!
A101 AKTÜEL 23 MAYIS PERŞEMBE: A101 23 Mayıs'ta televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi elektronik eşyalardan mutfak aletlerine, elektrikli motosikletten koltuk takımlarına kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunacak. Peki, A101 23 Mayıs Perşembe günü aktüelinde hangi ürünler var, fiyatlar neler? İşte ayrıntılar...
Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101 marketlerde bu perşembeden itibaren; elektrikli motorsikletten buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinasına kadar beyaz eşyalara, koltuk takımlarından dev ekran televizyonlara birden çok kaçırılmayacak fırsat yer alıyor. Peki bu hafta A101'de hangi ürünler yer alacak? İşte, rafları süsleyecek ürünlerden dikkat çekenler ve fiyatları...
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped Kırmızı - 27.990 TL
*Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.
*Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre motor gücü 0,25 kW ile 4 kW arasındaki benzinli; moped, motosiklet, elektrikli; moped, motorlu bisiklet ve motosikletler için tescil plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.
*Resmi işlemlerin satın alan kişi kaynaklı sebeplerle bir ay içerisinde tamamlanamaması ve geçici tescil belgesi aşamasına gelinememesi durumunda, sipariş A101 tarafından tek taraflı olarak iptal edilecektir ve ücret iadesi yapılacaktır.
*Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.
Boyutlar
Uzunluk: ~1862 mm
Genişlik: ~685 mm
Yükseklik: ~1145 mm
Dingil Mesafesi: ~1280 mm
Sele Yüksekliği: ~820 mm
Azami Hız: 45 km/h
Batarya Kapasitesi: 60V 20Ah
Şarj Süresi: 7-8 saat
Ağırlık: 89 kg (Batarya dahil)
Motor Gücü: 1500 W
Menzil: 50 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
USB ile Şarj İmkân
LED Ön Farlar
Ön 180 mm Hidrolik Disk Fren
Yüksek kalite arka hub motor
Uzun menzil sağlayan jel aküler
Çift pistonlu ön kaliper
Teleskobik süspansiyon sistemi
Arka çift helezon amortisör
Yüksek kontrastlı ve renkli gösterge
Rahat iki kişilik oturma konumu
Geniş koltuk altı bagaj kapasitesi
Derin ön ceplikler
Euro 5 çevre performansı
L1e-B Kategori AB Tip Onay belgeli
B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı
2 yıl garantili
Üretim Yeri: Türkiye
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