A101 AKTÜEL 23 MAYIS: Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinden koltuk takımına indirimli ürünler
A101 ALDIN ALDIN 23 MAYIS PERŞEMBE: A101 marketler bu hafta geniş indirimli ürünlerindeki geniş yelpazesiyle dikkat çekiyor. Televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri dahil ev eşyası ve mutfak gereçleri, elektrikli motosikletten koltuk takımlarına kadar pek çok ürünü bu perşembe raflarda olacak. İşte 23 Mayıs Perşembe günü itibarıyla A101 mağazalarında olacak ürünler...
23 Mayıs Perşembe gününe ait A101’in Aldın Aldın kataloğu yayınladı. A101 marketlerde perşembe gününden itibaren; elektriklik motordan beyaz eşyalara, koltuk takımlarından mutfak gereçlerine ve televizyonlara kadar pek çeşitli ürün olacak. İşte 23 Mayıs Perşembe A101 Aldın Aldın kataloğundaki dikkat çeken ürünler…
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped Kırmızı - 27.990 TL
*Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.
*Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre motor gücü 0,25 kW ile 4 kW arasındaki benzinli; moped, motosiklet, elektrikli; moped, motorlu bisiklet ve motosikletler için tescil plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.
*Resmi işlemlerin satın alan kişi kaynaklı sebeplerle bir ay içerisinde tamamlanamaması ve geçici tescil belgesi aşamasına gelinememesi durumunda, sipariş A101 tarafından tek taraflı olarak iptal edilecektir ve ücret iadesi yapılacaktır.
*Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.
Boyutlar
Uzunluk: ~1862 mm
Genişlik: ~685 mm
Yükseklik: ~1145 mm
Dingil Mesafesi: ~1280 mm
Sele Yüksekliği: ~820 mm
Azami Hız: 45 km/h
Batarya Kapasitesi: 60V 20Ah
Şarj Süresi: 7-8 saat
Ağırlık: 89 kg (Batarya dahil)
Motor Gücü: 1500 W
Menzil: 50 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
USB ile Şarj İmkân
LED Ön Farlar
Ön 180 mm Hidrolik Disk Fren
Yüksek kalite arka hub motor
Uzun menzil sağlayan jel aküler
Çift pistonlu ön kaliper
Teleskobik süspansiyon sistemi
Arka çift helezon amortisör
Yüksek kontrastlı ve renkli gösterge
Rahat iki kişilik oturma konumu
Geniş koltuk altı bagaj kapasitesi
Derin ön ceplikler
Euro 5 çevre performansı
L1e-B Kategori AB Tip Onay belgeli
B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı
2 yıl garantili
Üretim Yeri: Türkiye
Onvo Ultra HD Android 65'' Smart Led TV - 16.499 TL
Toshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV - 18.999 TL
Toshiba 50'' Ultra HD Smart TV - 12.999 TL
Piranha Akıllı Bileklik - 219 TL
Piranha Kablolu Kulaklık - 179 TL
SEG Buzdolabı - 7.999 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu - 9.999 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi - 13.499 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.299 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü - 5.999 TL