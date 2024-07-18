A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 18 TEMMUZ 2024: A101 markette neler var? Sineklik ve tavan vantilatörü satışta!
A101 aktüel 18 Temmuz 2024 kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. A101 markette bu hafta da indirimler ürünler raflardaki yerini aldı. Bugünden itibaren A101'de kapı-pencere sinekliğinden benzinli mopede, tavan vantilatöründen katlanabilir bisiklete kadar indirimli ürünler satışta. Peki, A101 aktüel ürünlerde bugün (18 Temmuz) neler var? Tavan Tipi Fan ve sineklik ne kadar?
Toshiba 58" 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL
HI-LEVEL 50' UHD TIZEN 10.999 TL
JVC 50' 4K Ultra HD Smart Tv 11.499 TL
HI-LEVEL 43' FHD WebOS 2.0 D-DUAL Led 7.699 TL
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.399 TL
Kiwi Tavan Tipi Fan 799 TL
Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 249 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL
APEC Benzinli Moped 36.990 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.399 TL
Oje Kurutucu 249 TL
Singer Dikiş Makinesi 6.499 TL
Kiwi Otomatik Paspas 1.999 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL
Elektrikli Manikür Seti 279 TL
Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 3.799 TL
Dynamic Bonel Yaylı Yatak 1.999 TL
Katlanabilir Bisiklet 4.999 TL
Piranha Sıcak Hava Tabancası 449 TL
Piknik Çantası İzolasyonlu 15 L 209 TL
El Arabası 899 TL
Emaye Mangal 50'lik 249 TL
Kiwi Şarjlı Çit/ Çim Kesme Makinesi 599 TL
Aprilla Dikey Led Sinek Öldürücü 169 TL
Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 1.899