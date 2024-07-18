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  4. A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 18 TEMMUZ 2024: A101 markette neler var? Sineklik ve tavan vantilatörü satışta!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 18 TEMMUZ 2024: A101 markette neler var? Sineklik ve tavan vantilatörü satışta!

A101 aktüel 18 Temmuz 2024 kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. A101 markette bu hafta da indirimler ürünler raflardaki yerini aldı. Bugünden itibaren A101'de kapı-pencere sinekliğinden benzinli mopede, tavan vantilatöründen katlanabilir bisiklete kadar indirimli ürünler satışta. Peki, A101 aktüel ürünlerde bugün (18 Temmuz) neler var? Tavan Tipi Fan ve sineklik ne kadar?

Toshiba 58" 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL

HI-LEVEL 50' UHD TIZEN 10.999 TL

JVC 50' 4K Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

HI-LEVEL 43' FHD WebOS 2.0 D-DUAL Led 7.699 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.399 TL

Kiwi Tavan Tipi Fan 799 TL

Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 249 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

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APEC Benzinli Moped 36.990 TL

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SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.399 TL

Oje Kurutucu 249 TL

Singer Dikiş Makinesi 6.499 TL

Kiwi Otomatik Paspas 1.999 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

Elektrikli Manikür Seti 279 TL

Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 3.799 TL

Dynamic Bonel Yaylı Yatak 1.999 TL

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Katlanabilir Bisiklet 4.999 TL

Piranha Sıcak Hava Tabancası 449 TL

Piknik Çantası İzolasyonlu 15 L 209 TL

El Arabası 899 TL

Emaye Mangal 50'lik 249 TL

Kiwi Şarjlı Çit/ Çim Kesme Makinesi 599 TL

Aprilla Dikey Led Sinek Öldürücü 169 TL

Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 1.899

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