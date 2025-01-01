AA "Yılın Kareleri" oylaması başladı: Yıla damga vuran fotoğraflar belli oluyor
Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı. Geleneksel hale gelen oylamaya bu yıl, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananları içeren özel kategori dahil edildi. Toplam 5 kategoride 140 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanacak. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2025 saat 17.00'ye kadar devam edecek.
ROKETSAN ve Sony sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 140 fotoğrafı arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.
Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Özgür Suriye" başlığıyla yeni kategori eklendi.
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğraf, "Özgür Suriye" adıyla oylamaya sunulacak.
Ana kategorilerden "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde 24, "Günlük Hayat" kategorisinde 26, "Haber" kategorisinde 41 ve "Spor" kategorisinde ise 28 seçkin fotoğraf yer alıyor.