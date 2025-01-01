AA "Yılın Kareleri" oylaması başladı: Yıla damga vuran fotoğraflar belli oluyor

ROKETSAN ve Sony sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 140 fotoğrafı arasından "Yılın Kareleri" seçilecek. 1 | 16

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Özgür Suriye" başlığıyla yeni kategori eklendi. 2 | 16

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğraf, "Özgür Suriye" adıyla oylamaya sunulacak. 3 | 16