ABD donanmasına ait savaş gemileri Panama’ya ulaştı
ABD Donanması'na ait USS Nimitz uçak gemisi ve USS Gridley destroyeri, Southern Seas 2026 tatbikatı kapsamında Panama'ya ulaştı. Bölge turu çerçevesinde Peru, Şili ve Brezilya'ya da uğraması planlanan gemilerin 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Panama’da bulunacağı bildirildi. 333 metre uzunluğundaki USS Nimitz'in 90'a kadar hava aracı taşıyabilmesi dikkat çekerken, seferin Macellan Boğazı üzerinden devam ederek haziran ayında yeni ana limanda sona ermesi bekleniyor.
1 22
2 22
3 22
4 22
5 22
6 22
7 22
8 22
9 22
10 22
11 22
12 22
13 22
14 22
15 22
16 22
17 22
18 22
19 22
20 22
21 22
22 22