ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon rakamları bekleniyor. Beklentiler bu ay yıllık enflasyonun yükselmesi yönünde... Kritik veriye saatler kalırken yatırımcılar ve ekonomistler saati araştırıyor. En çok iletilen sorulardan biri de "ABD enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak" şeklinde...

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