ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerika'nın kritik verisi bugün açıklanıyor. Piyasaların gözü de ABD enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye'den de yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler bu oranları beklerken sıkça "ABD enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
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ABD enflasyon rakamları bekleniyor. Beklentiler bu ay yıllık enflasyonun yükselmesi yönünde... Kritik veriye saatler kalırken yatırımcılar ve ekonomistler saati araştırıyor. En çok iletilen sorulardan biri de "ABD enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
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ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon oranları 15 Temmuz Salı günü saat 15.30'da paylaşılacak. Beklentiler enflasyonun yüzde 2.6 geleceği yönünde...
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