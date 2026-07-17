ABD, İran'da alt yapıyı hedef aldı, savaş geri döndü
ABD ile İran arasındaki gerilim cuma sabahına yeni bir eşiği aşarak girdi. Washington art arda altıncı gece saldırı düzenlerken, İran da Katar başta olmak üzere Körfez’deki hedeflere füze ve İHA’larla karşılık verdi. Çatışmanın askerî tesislerden ulaştırma altyapısına yayılması, bölgedeki savaşın kapsamına dair endişeleri büyüttü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altıncı gecede savaşın çerçevesi değişti
ABD ordusu, İran’a yönelik son saldırı dalgasını cuma sabahı tamamladı. Böylece Washington’un üst üste altıncı gece İran hedeflerini vurduğu bir tablo ortaya çıktı.
Önceki gecelerden farklı olarak bu kez yalnızca askerî kapasite değil, ulaştırma ve lojistik hatlarının da hedef listesine girdiği görüldü. Bu değişim, çatışmanın yeni bir aşamaya geçtiği yorumlarını güçlendirdi.
Hedef listesinde kıyı gözetleme ve hava savunması vardı
ABD Merkez Komutanlığı’nın açıklamasına göre saldırılarda kıyı gözetleme sistemleri, hava savunma unsurları, askerî lojistik noktaları ve deniz kapasitesine bağlı hedefler vuruldu.
Washington cephesi, operasyonların İran’ın bölgedeki askerî hareket alanını daraltmayı amaçladığını savunuyor. Bu çerçevede İran’ın savunma ve sevkiyat hatlarının aynı anda baskı altına alınmaya çalışıldığı görülüyor.
Köprüler ve ulaşım hatları da hedef oldu
Geceyi öne çıkaran asıl unsur, saldırıların İran’ın güneyindeki köprüler ve ulaştırma altyapısına uzanması oldu.
Bandar Khamir bölgesindeki köprülerin hedef alınması, savaşın yalnızca askerî sahayla sınırlı kalmadığını gösterdi. İran tarafında ulaştırma ağının hedefe dönüşmesi, ekonomik ve sivil etkilerin daha görünür hâle gelmesine yol açtı.
İran’da can kaybı
İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre Bandar Khamir’deki saldırılarda en az yedi kişi hayatını kaybetti.
Aynı yayınlarda Iranshahr Havalimanı ile Bandar Khamir tren istasyonunun da hedef alındığı öne sürüldü. Bu ayrıntılar çatışmanın sahadaki etkisini büyütürken, savaşın altyapı üzerindeki baskısını da öne çıkardı.
Tahran’dan karşılık Körfez’e geldi
İran, cuma sabahı Katar, Bahreyn ve Kuveyt yönüne yeni füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.
Bu yanıt, Tahran’ın yalnızca İran topraklarındaki saldırılara cevap vermekle kalmadığını, çatışma alanını Körfez ülkelerine doğru genişlettiğini gösterdi. Böylece savaşın coğrafi yayılımına ilişkin kaygılar daha da arttı.
Katar’da sirenler çaldı
Katar yönetimi iki kez halka sığınaklara geçme uyarısı yaptı. Başkent Doha üzerinde önleme faaliyetleri yürütülürken gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
Yetkililer, düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir çocuğun yaralandığını açıkladı. Bu gelişme, gerilimin yalnızca askerî ve diplomatik düzlemde değil, sivil güvenlik açısından da yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.
Arabulucu ülkenin hedef olması dikkat çekti
Katar’ın hedef alınması, saldırının sembolik yönünü de güçlendirdi. Çünkü Doha yalnızca ABD’nin bölgedeki askerî varlığı açısından değil, diplomatik temaslar bakımından da kritik bir merkez konumunda bulunuyor.
Bu nedenle İran’ın Katar’a yönelen saldırıları, sahadaki askerî karşılığın ötesinde diplomatik kanallara da baskı olarak okunuyor. Çatışmanın arabuluculuk kapasitesini zayıflatma ihtimali piyasalar ve bölge başkentleri tarafından yakından izleniyor.
Sıradaki risk: Savaşın ekonomik faturası
ABD’nin ulaştırma altyapısına yönelmesi ve İran’ın Körfez’deki hedeflere cevap vermesi, enerji ve lojistik risklerini yeniden büyüttü.
Bölgedeki her yeni saldırı petrol sevkiyatı, deniz taşımacılığı ve sigorta maliyetleri açısından yeni bir baskı unsuru yaratıyor. Bu nedenle cuma sabahı yaşanan gelişmeler, yalnızca askerî değil ekonomik etkileri bakımından da günün en kritik başlıkları arasına girdi.