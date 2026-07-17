ABD, İran'da alt yapıyı hedef aldı, savaş geri döndü

Arabulucu ülkenin hedef olması dikkat çekti

Katar’ın hedef alınması, saldırının sembolik yönünü de güçlendirdi. Çünkü Doha yalnızca ABD’nin bölgedeki askerî varlığı açısından değil, diplomatik temaslar bakımından da kritik bir merkez konumunda bulunuyor.

Bu nedenle İran’ın Katar’a yönelen saldırıları, sahadaki askerî karşılığın ötesinde diplomatik kanallara da baskı olarak okunuyor. Çatışmanın arabuluculuk kapasitesini zayıflatma ihtimali piyasalar ve bölge başkentleri tarafından yakından izleniyor.