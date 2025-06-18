ABD savaşa girecek mi? Amerika, İran'la savaşacak mı?

Dünya, geçen cuma İsrail-İran savaşına uyandı. İsrail'in saldırıları sonrası İran büyük yara aldı. İran bir yandan İsrail ile savaşırken Amerika tehdidi ile karşı karşıya... Her iki ülkeden de açıklamalar gelirken vatandaşlar "ABD savaşa girecek mi" sorusunu sıklıkla tekrarlıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir" dedi.