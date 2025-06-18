ABD savaşa girecek mi? Amerika, İran'la savaşacak mı?
İsrail- İran savaşında 6. güne girilirken Amerika'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... ABD Başkanı Trump'tan peş peşe açıklamalar gelirken İran'dan da cevap gecikmiyor. Savaş iyice kızışırken art arda "ABD savaşa girecek mi" sorusu geliyor.
Dünya, geçen cuma İsrail-İran savaşına uyandı. İsrail'in saldırıları sonrası İran büyük yara aldı. İran bir yandan İsrail ile savaşırken Amerika tehdidi ile karşı karşıya... Her iki ülkeden de açıklamalar gelirken vatandaşlar "ABD savaşa girecek mi" sorusunu sıklıkla tekrarlıyor.
Amerika savaşa girecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı son açıklamada "İran'ı vuracak mıyız söyleyemem. Tahran'ın hiçbir tehdidi yok. Hava savunmaları ortadan kalktı" dedi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı açıklamada "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir" dedi.