ABD’de dikkat çeken protesto: Trump ve Epstein’ın Titanic pozlu heykeli dikildi
ABD Washington’da Kongre Binası yakınlarına yerleştirilen heykelde Donald Trump ile Jeffrey Epstein, Titanic filmindeki Jack ve Rose karakterleri gibi tasvir edildi. Protesto amacıyla dikilen heykelin birkaç gün sergileneceği açıklandı.
ABD’nin başkenti Washington’da dikkat çeken bir protesto eylemi gerçekleştirildi. “The Secret Handshake” adlı aktivist grup, National Mall alanına ABD Başkanı Donald Trump ile Jeffrey Epstein’ı tasvir eden yaklaşık 3,6 metre yüksekliğinde bir heykel yerleştirdi.
Heykelde Trump’ın Epstein’ı, Titanic filmindeki Jack ve Rose karakterlerinin meşhur sahnesine benzer şekilde kollarında tuttuğu görülüyor. Heykel, ABD Kongre Binası yakınlarında sergilenirken birkaç gün boyunca halkın ziyaretine açık olacağı belirtildi.
Heykelin yanında dev pankartlar da yer aldı
Heykelin yanında yaklaşık 3 metre yüksekliğinde pankartlar da yer aldı. Pankartlarda Trump ve Epstein’ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı logosuna benzeyen ancak “State” (Devlet) kısmı sansürlenmiş bir logo kullanıldı.
Yerel medya kuruluşu WUSA9’un aktardığına göre pankartın başlığında “THE KING OF THE WORLD” (Dünyanın Kralı) ifadesi yer alıyor. Metinde ise Trump ile Epstein arasındaki ilişkiye gönderme yapan ifadeler bulunuyor.
Aktivist gruptan açıklama geldi
Protestoyu düzenleyen grup yaptığı açıklamada pankartların asılma nedeninin Trump’ın son dönemde federal binalara yüzünün yer aldığı büyük pankartlar asması olduğunu belirtti.
Grup açıklamasında, “Biz de bu misyona katkı sunmak ve birkaç pankart daha eklemek istedik” ifadelerine yer verdi.