ABD’de dikkat çeken protesto: Trump ve Epstein’ın Titanic pozlu heykeli dikildi

Heykelin yanında dev pankartlar da yer aldı

Heykelin yanında yaklaşık 3 metre yüksekliğinde pankartlar da yer aldı. Pankartlarda Trump ve Epstein’ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı logosuna benzeyen ancak “State” (Devlet) kısmı sansürlenmiş bir logo kullanıldı.