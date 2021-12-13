ABD'de hortum felaketi ABD’nin 6 eyaletinde yaşanan hortum felaketleri sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü.

ABD'de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürerken, evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler ise yaralarını sarmaya çalışıyor. 1 | 14

Hortumda oluşan büyük hasar havadan da görüntülendi. 2 | 14

Hortumdan en çok etkilenen ve yerle bir olan Mayfield kenti sakinleri yaşadıklarını anlattı. 3 | 14