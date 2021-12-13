ABD'de hortum felaketi
ABD’nin 6 eyaletinde yaşanan hortum felaketleri sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü.
ABD'de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürerken, evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler ise yaralarını sarmaya çalışıyor.
Hortumda oluşan büyük hasar havadan da görüntülendi.
Hortumdan en çok etkilenen ve yerle bir olan Mayfield kenti sakinleri yaşadıklarını anlattı.
Eşiyle restoran işleten Wayne Flant, iş yerinin hortumda tamamen yerle bir olduğunu belirterek, "Hortum öncesi bir sürü müşterimiz olurdu, şimdi ise bir süre hiç müşterimiz olmayacak." dedi.