  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. ABD'de hortum felaketi

ABD'de hortum felaketi

ABD’nin 6 eyaletinde yaşanan hortum felaketleri sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü.

ABD'de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürerken, evlerini, iş yerlerini kaybeden afetzedeler ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

1 | 14

Hortumda oluşan büyük hasar havadan da görüntülendi. 

2 | 14

Hortumdan en çok etkilenen ve yerle bir olan Mayfield kenti sakinleri yaşadıklarını anlattı.

3 | 14

Eşiyle restoran işleten Wayne Flant, iş yerinin hortumda tamamen yerle bir olduğunu belirterek, "Hortum öncesi bir sürü müşterimiz olurdu, şimdi ise bir süre hiç müşterimiz olmayacak." dedi.

4 | 14