ABD'de kar fırtınası: Acil durum ilan edildi
ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası, New York ve New Jersey başta olmak üzere birçok eyalette hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle acil durum ilan edilirken, zorunlu olmayan araç trafiği yasaklandı ve okullar tatil edildi. Bölgedeki havalimanlarında 3 binden fazla uçuş iptal edilirken, yetkililer vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yaptı.
