ABD'de şok olay: OpenAI CEO'sunun evine molotoflu saldırı
ABD'de OpenAI CEO'su Sam Altman'ın California'daki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. Şüpheli kısa sürede gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada saldırganın San Francisco'daki genel merkeze de tehditler yönelttiği belirtildi.
ABD'de yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi Sam Altman'ın California'daki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendiği, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
OpenAI tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve San Francisco'daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı" ifadeleri yer aldı.
Olayın ardından San Francisco Police Department ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ettiği ve şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlandığı bildirildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 20'li yaşlardaki şüphelinin attığı yanıcı maddenin Altman'ın evinin dış kapısında hasara yol açtığı ifade edildi.
Saldırı sırasında Altman'ın evde olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.