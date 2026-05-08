ABD'den UFO adımı! Yıllardır saklanan belgeler paylaşıldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kamuoyunda "UFO" olarak bilinen Tanımlanamayan Anormal Fenomenler'e (UAP) ilişkin gizli belgelerin üzerindeki gizliliği kaldırmaya başladı. Beyaz Saray, NASA, FBI ve ABD istihbarat kurumlarının da dahil olduğu süreç kapsamında daha önce yayımlanmamış dosyaların ilk bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.
Uzun süredir beklenen şeffaflık adımının bir parçası olarak, daha önce gün yüzüne çıkmamış dosyaların ilk bölümü bugün kamuoyuna sunuldu.
Söz konusu veri paylaşımı, sadece askeri kanatla sınırlı kalmayıp ABD’nin en üst düzey kurumlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Sürece dahil olan kurumlar arasında Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, ABD Enerji Bakanlığı, NASA ve FBI bulunuyor.
Resmi açıklamaya göre, arşivlenen tüm verilerin "WAR.GOV/UFO" adresi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.