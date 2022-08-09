Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz'e uğurlandı
Doğu Akdeniz'e uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX ilan edildi.
Mersin'in Taşucu Limanı'nda "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.
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Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." diye konuştu.
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