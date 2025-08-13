AÇIKLANDI! AGS sonuç sorgulama linki: AGS sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları saat 10.00'da açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusunda "2025-MEB-AGS: Sınav Sonuçları Açıklandı" diye belirtti. Şimdi sıkça sonuç sorgulama linki araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adayı olarak Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacakları seçmek amacıyla yapılan AGS sınavı 13 Temmuz'da gerçekleşmişti. Yüz binler sınavda ter döktü ve sonuç tarihini beklemeye başladı. ÖSYM sonuç tarihi olarak bugünü belirlerken saat 10.00'da beklenen duyuru geldi.
2025 AGS sonuçları açıklandı
AGS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda "13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde...