AÇIKLANDI! AÖF sonuçları erişime açıldı... AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı

Çalışırken okuma imkanı, ikinci üniversite hakkı, yer ve zaman bağımsızlığı nedeniyle her yıl yüz binler AÖF'ye yazılıyor. 2025 yılında yine adaylar sınavlarda ter döktü. AÖF'ün bahar dönemi final sınavı ise 24-25 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Sınava girenler sonuç tarihine odaklanırken özellikle mezun olmaya yakın adaylar "AÖF sonuçları bugün mü açıklanıyor" diye soruyordu. Anadolu Ünibversitesi heyecanlı bekleyişe son verdi.

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