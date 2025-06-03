AÇIKLANDI! AÖF sonuçları erişime açıldı... AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı
Yüz binlerce açıköğretim üniversite öğrencisi bahar dönemi final sınavında ter döktü. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi sonuç tarihi araması başladı. Bir önceki sınavın sonuçları 8. gün ilan edilmişti fakat dün beklenen olmadı. Bu nedenle "AÖF sonuçları bugün mü açıklanıyor" sorusu artıyordu ki, müjdeli haber geldi.
Çalışırken okuma imkanı, ikinci üniversite hakkı, yer ve zaman bağımsızlığı nedeniyle her yıl yüz binler AÖF'ye yazılıyor. 2025 yılında yine adaylar sınavlarda ter döktü. AÖF'ün bahar dönemi final sınavı ise 24-25 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Sınava girenler sonuç tarihine odaklanırken özellikle mezun olmaya yakın adaylar "AÖF sonuçları bugün mü açıklanıyor" diye soruyordu. Anadolu Ünibversitesi heyecanlı bekleyişe son verdi.
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniveritesi Açıköğretim Fakültesi yaptığı duyuru ile sonuçların ilan edildiğini açıkladı. Adaylar sonuçlara aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı yaz okulu sınavı için takvim belli oldu. AÖF öğrencileri, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yaz okulu sınavına katılacak.
Geçme notu kaç?
2025 yılı itibarıyla AÖF’te bir dersten başarılı sayılmak için alınması gereken minimum başarı notu 35 olarak uygulanıyor.
Öğrencinin harf notu, vize ve final sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanıyor. Bu ortalama FF harf notunun üstünde ise öğrenci dersi geçmiş kabul ediliyor.