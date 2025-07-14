AÇIKLANDI! AÖL sınav yerleri belli oldu... AÖL sınav giriş belgesi için tıklayınız

AÖL sınav yerleri için bugün heyecanlı bir bekleyiş vardı. Edinilen bilgiye göre sınav giriş belgesi bugün erişime açılacaktı ve öyle de oldu. MEB beklenen duyuruyu saat 10.00'da geçti.

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı duyuruda "19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı sınav giriş belgeleri erişime açıldı" denildi.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini girerek; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan " Sınav Giriş Belgesi" ekranından, fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Temmuz 2025 tarihine kadar alabilecektir.

- Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminden Sınav giriş belgesi alamayacaktır.

- Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav tarihine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde Sınav giriş belgelerini alabilecektir.

- Seçtiği ders sayısına bakılmaksızın özel durumu tutuklu / hükümlü olanlar, engelli olanlar, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kalan öğrenciler ile özel durumu olmayıp 10 ders ve üzeri ders seçen öğrenciler 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınavlara katılacaklardır.