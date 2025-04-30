Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, mayıs celbi için sınıflandırma sonuçlarını 30 Nisan'da ilan edileceğini duyurmuştu. Bu nedenle yedek subay/astsubay adayları ile erler sabahtan bu yana duyurunun gelip gelmediğini kontrol ediyor ve "Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" diye soruyordu. Beklene haber geldi.

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