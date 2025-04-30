AÇIKLANDI! ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA LİNKİ: Askerlik yerleri belli oldu... İşte sorgulama ekranı
Silahaltına alınacak binlerce kişi sınıflandırma sonuçlarını bekliyordu. Bugün adaylar için kritik gündü... Milli Savunma Bakanlığını askerlik yerlerinin bugün açıklanacağını duyurmuştu.. Silahaltına alınacak binlerce kişi "Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu ki müjdeli haber saat 10.00'da geldi.
Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, mayıs celbi için sınıflandırma sonuçlarını 30 Nisan'da ilan edileceğini duyurmuştu. Bu nedenle yedek subay/astsubay adayları ile erler sabahtan bu yana duyurunun gelip gelmediğini kontrol ediyor ve "Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" diye soruyordu. Beklene haber geldi.
Askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri açıklandı. MSB saat 10.00'da sonuçları ilan etti. Aşağıdaki linkten askerlik yerlerini öğrenebilirsiniz.
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Mayıs celbi sevk tarihleri
Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek subay/astsubay adayları ile er statüsündeki 1’inci grup yükümlülerin sevk tarihi 8 Mayıs 2025,
2’nci grup erlerin sevk tarihi 12 Haziran 2025,
3’üncü grup erlerin sevk tarihi ise 10 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir.