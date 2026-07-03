AÇIKLANDI! BİLSEM 2026 sonuçları erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının erişime açıldığını belirtti.
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamındaki bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak" denildi.
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlandı.
Değerlendirmeler sonucunda BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.
Sonuçlara ilişkin itirazlar ise 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan "e-İtiraz" modülü üzerinden yapılabilecek.