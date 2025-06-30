AÇIKLANDI! CHP Kurultay davası ne oldu, iptal oldu mu? CHP Kurultay kararı açıklandı mı? Son durum nedir?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal davası görüldü. Türkiye bu davayı konuşurken mahkemenin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu. Duruşmada son durum araştırılırken "CHP Kurultay davası ne oldu" sorusu her geçen dakika artıyor.

CHP Kurultay davası ne oldu?

Neler yaşandı?

Hatay Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin son kurultaylarına ilişkin açtıkları davaları 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirdi. Davacılar, 38. Olağan Kurultay ve Özgür Özel’in yeniden seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptalini talep ediyor.

Dilekçede, 38. Kurultay’da delege iradesinin sakatlandığı öne sürülerek, bu kurultayın mutlak butlanla geçersiz sayılması, Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesi isteniyor.