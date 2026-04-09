AÇIKLANDI! EKPSS sınav giriş belgesi erişime açıldı... EKPSS sınav yerleri belli oldu
EKPSS sınavı 19 Nisan'da gerçekleşecek. Sınava tam 10 gün kaldı ve gözler sınav giriş belgelerinde... Sınav yerlerini öğrenmek isteyenler sabahın ilk ışıklarından bu yana "EKPSS sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
Engelli memur adayları için bugün çok önemli... ÖSYM'nin genel uygulamasına göre EKPSS sınav yerlerinin bugün ilan edilmesi bekleniyordu. Adaylar çok heyecanlı ve ÖSYM'yi sık sık kontrol ederken beklenen haber geldi.
EKPSS sınav giriş belgesi açıklandı
2026 EKPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından saat 11.00'de ilan edildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
2026 EKPSS sınavı 19 Nisan 2026 saat 10.00'da gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.