AÇIKLANDI! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Milyonlarca emeklinin gündemini bayram ikramiyesi meşgul ediyor. Bayrama sadece iki hafta kaldı ve gözler sürekli hükümette... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına kulak kesilen emekliler "Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika duyurusunda emekli bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacağını belirtti.
4A (SSK) emeklilerine ödeme tarihleri
4A kapsamındaki emekliler için ödeme günleri tahsis numarasına göre belirlendi. Buna göre;
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar mevcut ödeme günlerinde maaş ve ikramiyelerini alacak.
Ödeme günü 23 ve 24 olanların ödemeleri 21 Mayıs'ta yapılacak.
Ödeme günü 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
4B (Bağ-Kur) emeklilerine ödeme tarihleri
Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi şöyle açıklandı:
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs'ta,
Ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.
4C (Emekli Sandığı) emeklilerine ödeme
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.
Böylece Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin tamamlanması planlanıyor.
Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı?
Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir zam gelmemişti. Kurban Bayramı'nda da artış beklenmiyor.