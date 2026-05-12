AÇIKLANDI! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

4A (SSK) emeklilerine ödeme tarihleri

4A kapsamındaki emekliler için ödeme günleri tahsis numarasına göre belirlendi. Buna göre;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar mevcut ödeme günlerinde maaş ve ikramiyelerini alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olanların ödemeleri 21 Mayıs'ta yapılacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) emeklilerine ödeme tarihleri

Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi şöyle açıklandı:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs'ta,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.

4C (Emekli Sandığı) emeklilerine ödeme

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.

Böylece Kurban Bayramı öncesinde tüm emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin tamamlanması planlanıyor.