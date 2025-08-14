AÇIKLANDI! LGS 2. nakil sonuçları erişime açıldı
LGS 2. nakil sürecinde sonuç günüydü.. On binlerce öğrenci MEB'in son dakika duyurusunu beklerken Bakanlık beklenen açıklamayı saat 10.00'da yaptı. İşte sonuç sorgulama linki...
LGS 2. nakil sonuçları için bugün heyecanlı bir bekleyişi söz konusuydu. Öğrenciler telefon ve bilgisayardan sürekli olarak MEB'in resmi sitesini kontrol ederken müjdeli haber saat 10.00'da geldi.
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları saat 10.00'da açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı" denildi.
Aşağıdaki linkten sonuçları kontrol edebilirsiniz.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yapılacak başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme-nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar, yerleştirme sürecini 22 Ağustos 2025’te tamamlayacak. Aynı gün, yani 22 Ağustos Cuma günü sonuçlar açıklanarak öğrencilerin yeni okulları belli olacak.