AÇIKLANDI! LGS 2. nakil sonuçları erişime açıldı

LGS 2. nakil sonuçları için bugün heyecanlı bir bekleyişi söz konusuydu. Öğrenciler telefon ve bilgisayardan sürekli olarak MEB'in resmi sitesini kontrol ederken müjdeli haber saat 10.00'da geldi.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yapılacak başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme-nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar, yerleştirme sürecini 22 Ağustos 2025’te tamamlayacak. Aynı gün, yani 22 Ağustos Cuma günü sonuçlar açıklanarak öğrencilerin yeni okulları belli olacak.