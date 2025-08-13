AÇIKLANDI! ÖABT sonuç sorgulama: ÖSYM tarafından ÖABT sonuçları erişime açıldı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar bugün ilan edilecekti ve öyle de oldu. ÖSYM saat 10.00'da son dakika duyurusunu geçti.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yoğun şekilde gelirken ÖSYM beklenen duyuruyu saat 10.00'da yaptı.
2025 ÖABT sonuçları açıklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada "13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.