AÇIKLANDI! ÖSYM tarafından 2025 YÖKDİL soruları erişime açıldı! YÖKDİL soru ve cevap anahtarı için tıklayınız

ÖSYM son dakika yaptığı açıklamada "27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" diye belirtti. 1 | 4

2025-YÖKDİL/2 soruları açıklandı ÖSYM, saat 14.40'da duyuru geçti ve 2025-YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarının erişime açıldığını belirtti. 2 | 4