AÇIKLANDI! ÖSYM tarafından 2025 YÖKDİL soruları erişime açıldı! YÖKDİL soru ve cevap anahtarı için tıklayınız
2025-YÖKDİL/2 sınavı bugün saat 10.15'te başladı, saat 13.15'te sona erdi. Sınavın bitiş zili sonrası adaylar sorulara odaklandı. Yaptıkları neti öğrenmek isteyenler ÖSYM'nin geçeceği soru ve cevap anahtarını bekliyordu. Dakika dakika artan soru "YÖKDİL soruları açıklandı mı" şeklindeydi. ÖSYM sabırsız bekleyişe saat 14.40'da son verdi.
ÖSYM son dakika yaptığı açıklamada "27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" diye belirtti.
2025-YÖKDİL/2 soruları açıklandı
ÖSYM, saat 14.40'da duyuru geçti ve 2025-YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarının erişime açıldığını belirtti.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
YÖKDİL 2025/2 soru ve cevap anahtarı için tıklayınız
2025-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.