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  4. AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı...

AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 17.30'da yaptığı duyuru ile sonuçların ilan edildiğini belirtti. Şimdi sonuç sorgulama ekranı aşatırılıyor.

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AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı... - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı duyuruda "02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı... - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: HABER MERKEZİ
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