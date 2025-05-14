AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı...
Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 17.30'da yaptığı duyuru ile sonuçların ilan edildiğini belirtti. Şimdi sonuç sorgulama ekranı aşatırılıyor.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı duyuruda "02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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