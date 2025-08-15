  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Açıklandı! YÖKDİL sonuçları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama

Açıklandı! YÖKDİL sonuçları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama

ÖSYM'nin takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanıyordu. Sabahtan bu yana aramalar sıklaşırken ÖSYM saat 10.00'da beklenen duyuruyu yaptı. İşte sonuç sorgulama linki...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Açıklandı! YÖKDİL sonuçları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama - Resim: 1

27 Temmuz tarihinde gerçekleşen 2025-YÖKDİL/2 sınavı için bugün sonuç zamanıydı... ÖSYM takvimde ve kılavuzda sonuçlar için bugünü işaret etmişti. Sabah saatlerinden bu yana aramlar sıklaşırken  ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi.

1 | 3
Açıklandı! YÖKDİL sonuçları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama - Resim: 2

YÖKDİL sonuçlar açıklandı

YÖKDİL 2 sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM'den yapılana açıklamada  "27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 | 3
Açıklandı! YÖKDİL sonuçları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama - Resim: 3

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3