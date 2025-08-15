Açıklandı! YÖKDİL sonuçları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları sorgulama
ÖSYM'nin takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanıyordu. Sabahtan bu yana aramalar sıklaşırken ÖSYM saat 10.00'da beklenen duyuruyu yaptı. İşte sonuç sorgulama linki...
27 Temmuz tarihinde gerçekleşen 2025-YÖKDİL/2 sınavı için bugün sonuç zamanıydı... ÖSYM takvimde ve kılavuzda sonuçlar için bugünü işaret etmişti. Sabah saatlerinden bu yana aramlar sıklaşırken ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi.
YÖKDİL sonuçlar açıklandı
YÖKDİL 2 sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM'den yapılana açıklamada "27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.