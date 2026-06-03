Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Zabıt katibi, infaz koruma memuru başvuruları ne zaman?

Zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, mübaşir, icra katibi olmak isteyenler 2026 Adalet Bakanlığı personel alım ilanı için bekleyişte... Haziran ayının gelmesiyle birlikte konu daha da gündem olurken dillerden düşmeyen soru "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" oluyor.