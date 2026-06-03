Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Zabıt katibi, infaz koruma memuru başvuruları ne zaman?
Haziran ayı geldi ve gözler Adalet Bakanlığında... 15 bin personel alım ilanı için sabırsızlık her geçen gün artıyor. Adaylar günlerdir haber beklerken yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor.
Zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, mübaşir, icra katibi olmak isteyenler 2026 Adalet Bakanlığı personel alım ilanı için bekleyişte... Haziran ayının gelmesiyle birlikte konu daha da gündem olurken dillerden düşmeyen soru "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" oluyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı?
Hayır, 3 Haziran 2026 Çarşamba itibarıyla Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başlamadı. 15 bin personel alım ilanının hangi tarihte yayımlanacağı bilinmiyor. Beklentiler haziran ayının ilk haftasında Bakanlıktan duyuru yapılması yönünde...
Alım yapılacak kadrolar:
5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel.