Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İlan yayımlandı mı?
Yüz binler, Adalet Bakanlığı personel alım ilanına odaklanmış durumda... Bayramda da araştırmalar devam ediyor. Bir gelişme olup olmadığı kontrol edilirken yine sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman" şeklinde...
Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen sözleşmeli personel ve işçi adayları bardamda bir müjde bekliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurusu sonrası başvuru tarihini bekleyen adaylar sıkça "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı?
Hayır, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başlamadı. 15 bin personel alım ilanının hangi tarihte yayımlanacağı bilinmiyor. Beklentiler haziran ayının ilk haftasında Bakanlıktan duyuru yapılması yönünde...
Alım yapılacak kadrolar:
5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel.