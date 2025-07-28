Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli memur ve işçi adayları Adalet Bakanlığının geçeceği duyuruyu bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlığa 20 bin personel alınacak müjdesi sonrası aramalar hızlandı. Detayları öğrenmeye çalışanların ilettikleri soru ise "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" şeklinde...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Yeni haftanın ilk gününde Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı için bir duyuru geçilmiş değil. Birkaç gün içinde ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

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