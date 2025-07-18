Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
Kabine Toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti ve bir de müjdeli haber verdi. Erdoğan, Adalet Bakanlığına 20 bin personel alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım yaptı. Şimdi ayrıntılar merak ediliyor ve Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihi sorgulanıyor.
Adalet Bakanlığına 20 bin personel alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası tarihler ve branş ile kadro dağılımı gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum." dedi. Erdoğan ve Bakan Tunç tarih bilgisini paylaşmadı. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığından bir duyuru geçilmesi bekleniyor.
Bakan Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.