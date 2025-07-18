Adalet Bakanlığına 20 bin personel alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası tarihler ve branş ile kadro dağılımı gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 1 | 3

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum." dedi. Erdoğan ve Bakan Tunç tarih bilgisini paylaşmadı. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığından bir duyuru geçilmesi bekleniyor. 2 | 3