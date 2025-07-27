Adalet Bakanlığı yıl içinde 20 bin personel alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hemen ardından paylaşımda bulundu. Erdoğan ve Tunç tarih belirtmezken adaylar sürekli olarak "Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu" sorusunu yöneltiyor.

Adalet Bakanlığı tarafından 27 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla yeni bir duyuru yok. Önümüzdeki hafta içi başvuru tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un personel alımı paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.

Adalet