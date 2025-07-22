Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihi ve kadro ile branş dağılımı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Temmuz Perşembe Günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Adalet Bakanlığına 20 bin personel alınacağını duyurdu. Erdoğan, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz" diye belirtti. Bu gelişme sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Adaylar şimdi yarıntıları merak ediyor. Özellikle başvuru tarihleri, branşlar ve kadro dağılımı bilgileri araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 bin personel alımı yapılacağını belirtti fakat başvuru tarihine ilişkin bir bilgi vermedi. Bu hafta içinde Adalet Bakanlığından duyuru yapılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı duyuruları

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla ilave bir adım attıklarının altını çizerek, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un personel alımı paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.

Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." diye belirtti.